وزير الداخلية المكلف يقف ميدانياً على إنجازات دائرة مكافحة التهريب بعطبرة بضبطها أسلحة وأدوية ومواد غذائية متنوعة ومخلفات تعدين

وقف اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف خلال زيارته التفقدية إلى ولاية نهر النيل وقف على الإنجازات الكبيرة التي حققتها شرطة مكافحة التهريب الجمركي بعطبرة بضبطها أسلحة وذخائر وأدوية و مواد سامة تستخدم في التعدين العشوائي إضافة لمواد غذائية متنوعة ، مؤكداً أن الأدوية المتنوعة التي تم ضبطها عبر قوات المكافحة سيتم تقديمها إلى مستشفيات الشرطة والمستشفى العسكري بعطبرة سنداً لمصابي وجرحى معركة الكرامة من النظاميين والمستنفرين ودعماً للمجهود الحربي بالمستشفيات بالولاية التي تقدم خدماتها الطبية لهم ، مشيداً بجهود قوات المكافحة ودورها الكبير في الحد من عمليات التهريب بالولاية.
العميد شرطة آدم عمر سبيل مدير دائرة مكافحة التهريب بعطبرة أوضح أن قواته تعمل وفق خطط وبرامج تهدف لضبط مداخل ومخارج الولاية لإحكام السيطرةوتضييق الخناق على المهربين من خلال الانتشار الواسع لقوات المكافحة ، مبيناً أن ضبطيات عديدة تم تحقيقها تمثلت في ضبط أسلحة وذخائر ومواد غذائية ومواد تعدين عشوائية ، مشيداً بزيارة وزير الداخلية المكلف للإدارة والتي رفعت من الروح المعنوية للقوة.
السفير عمر صالح عضو اللجنة العليا لمصابي ورعاية جرحى معركة الكرامة أشاد بالدعم الكبير لوزير الداخلية والخاص بدعم المجهود الحربي من خلال الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفيات الشرطة والمستشفيات العسكرية ، مبيناً أن الدعم وجد ارتياحاً كبيراً من الجرحى والمصابين وأسرهم ، داعياً مؤسسات الدولة إلى أن تحذو حذو وزارة الداخلية في الاهتمام بدعم علاج مصابي وجرحى معركة الكرامة.
العقيد شرطة د. النميري عبدالله مقرر اللجنة العليا لدعم المجهود الحربي أوضح أن الدعم الذي قدم لمستشفيات الشرطة والقوات المسلحة بعطبرة يعتبر الدعم الخامس من الأدوية الخاصة بالمصابين والجرحى ، مؤكداُ حرص وزارة الداخلية على توفير الدعم اللازم لكل المستشفيات التي تستقبل الجرحى والمصابين والمستنفرين.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن وزير الداخلية المكلف زار رئاسة سلاح المدفعية بعطبرة وتلقى تنويراً متكاملاً من اللواء ركن محمد الأمين حسن قائد سلاح المدفعية بعطبرة كما تفقد جرحى ومصابي معركة الكرامة بالمستشفى العسكري بعطبرة وتفقد أيضا بمستشفى الشرطة بعطبرة جرحى ومصابي معركة الكرامة وتلقى تنويراً حول مراحل العلاج من العميد شرطة (طبيب) الوليد محجوب مدير مستشفى الشرطة بعطبرة ، كما تفقد الجرحى والمصابين بمستشفى السلام بأم الطيور.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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