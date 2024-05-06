قوى إعلان الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية تعقد أولى جلساتها التحضيرية للمؤتمر العام الثاني بالقاهرة

انطلقت عصر الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة، أولى الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر العام الثاني للكتلة الديمقراطية المقام في الفترة من 5 _ 8 أبريل ، والذي سيناقش من خلالها تطوير الرؤية السياسية والهياكل التنظيمية واللوائح الحاكمة للكتلة، ومخاطبة القضايا الإنسانية وسبل حل الأزمة السودانية. وسوف تنعقد الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الثاني يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 ، بتشريف الأجهزة الإعلامية والدبلوماسية ورموز المجتمع السياسي والمدني، وستختتم الفعاليات السياسية باجتماع الكتلة الديمقراطية والقوى السياسية والمدنية والمجتمعية في الثامن من مايو بهدف التوافق على رؤية شاملة للحل الوطني. مبارك اردول

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