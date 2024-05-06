الخارجية السودانية ترفض إساءات بعض الكُتّاب والناشطين للسعودية

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، عن إدانتها لبعض كتابات وتعليقات كُتّاب أعمدة وناشطين سودانيين في الوسائط الاجتماعية، تسيئ إساءات بالغة للقيادة السعودية، وأوضحت أنها لغة لا تشبه ما عُرف به الشعب السوداني من تهذيب واحترام لأشقائه، خاصة أصحاب السمو والفخامة والمعالي ملوك وأمراء وقيادات الدول الشقيقة.

وقالت الخارجية: “تكتسي العلاقات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بخصوصية مميزة بحكم ما يربط البلدين والشعبين من أواصر الدين واللغة والجوار والمصير المشترك والمصالح المتبادلة. وبالنظر إلى أنّ المملكة العربية السعودية هي سادنة الحرمين الشريفين، تناشد الوزارة كُتّاب الرأي والمعلقين وناشطي الوسائط الاجتماعية الابتعاد عن كل ما يسيئ للعلاقات بين البلدين الشقيقين ولرموز وقيادات المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة”.

صحيفة السوداني