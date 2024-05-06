كاميرا على رأس حكم إنكليزي بالبريميرليغ

سيضع حكم مباراة الدوري الإنكليزي الممتاز (البريمير ليغ)، الاثنين، بين كريستال بالاس ومانشستر يونايتد كاميرا على رأسه في برنامج سيتم بثه في وقت لاحق من هذا العام لتقديم نظرة ثاقبة على متطلبات العمل كحكم للمباراة.

وقال الدوري إن الجهاز المثبت على الرأس، الذي سيضعه غاريد غيليت على رأسه في ملعب سيلهورست بارك سيتم دمجه في نظام الاتصالات المعتاد للحكم.

وقال الدوري الإنكليزي إن هذه التكنولوجيا تستخدم لمرة واحدة، كجزء من تصوير برنامج قصير للترويج لحكام المباريات. ولن يتم بث اللقطات على الهواء مباشرة.

وتابع: “سيتمكن المشجعون من مشاهدته في وقت لاحق من العام كجزء من برنامج … يهدف إلى تقديم مزيد من المعرفة والتعليم حول متطلبات التحكيم في الدوري الإنكليزي الممتاز”.

الحرة