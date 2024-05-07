أعلنت السفارة السعودية في السودان، بقيادة سعادة السفير، علي بن حسن جعفر، عن اعتزام وفد طبي تطوعي من مركز الملك سلمان للإغاثة ‏والأعمال الإنسانية مكون من (20) فرداً، إجراء عمليات مجانية للمخ والأعصاب في مستشفى عثمان دقنة بمدينة بورتسودان، وذلك يوم الجمعة الموافق 10 مايو الجاري.

وأوضحت السفارة أنّ الخطوة تأتي في إطار الجسر الإنساني المستمر من للمملكة العربية السعودية، وبموجب التنسيق المتواصل مع وزارة الصحة السودانية، لتقديم المملكة كل الدعم للشعب السوداني الشقيق. صحيفة السوداني

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تعلن عن إجراء عمليات مجانية للمخ والأعصاب في مستشفى عثمان دقنة على يد وفد طبي سعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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