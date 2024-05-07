الرئيس التركي يستقبل رئيس مجلس السيادة

إستقبل الرئيس التركي #رجب_طيب_أردوغان اليوم، بالقصر الرئاسي بأنقرة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان

حيث تطرق اللقاء لمسيرة العلاقات السودانية التركية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وأطلع الفريق أول ركن البرهان، الرئيس التركي على تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة لتحقيق السلام والإستقرار مؤكدا عمق العلاقات الأزلية التي تربط بين السودان وتركيا مشيراً الى الروابط التاريخية بين الشعبين. إعلام مجلس السيادة الانتقالي

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