الدعم السريع يقتل ٤ مواطنين في حوادث متفرقة بالحصاحيصا

قالت لجان مقاومة الحصاحيصا أن الدعم السريع قتل ٤ مواطنين في حوادث متفرقة ، اذ قام بقتل ٢ بغرض سرقة مبالغ مالية كانت في حوذتهم حيث أفاد شهود عيان أن أفراد من الدعم السريع طاردت ركشة داخل السوق بغرض نهبها وفقامت مباشرة بإطلاق النار عليها الأمر الذي ادى وفاة المواطن على الفور .

وفي الحادثة الثانية قتُل مواطن يعمل (ترزي) داخل السرق بغرض نهبه وبعد مقتله قامت قوات من المليشيا بربطه على أحد الأشجار في الطريق .

وفي قرية الحلاويين قامت مركبة تتبع لمليشيا الدعم السريع بصدم مواطنين بالقرب من مستشفى ودحبوبة مما أدى مباشرة إلى وفاتهم في الحال . التيار

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