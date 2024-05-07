شاهد بالفيديو.. الفنانة نانسي عجاج تشعل حفل غنائي حاشد بالإمارات حضره جمهور غفير من السودانيين

أحيت الفنانة السودانية الشهيرة نانسي عجاج, حفل غنائي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذا الأسبوع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حضر حفل الفنانة الملقبة بأميرة الطرب, جمهور غفير من السودانيين. نانسي عجاج, تغنت خلال الحفل بعدد من الأغنيات الوطنية للسودان وسط تفاعل الجمهور الغفير الحاضر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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