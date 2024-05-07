قطر.. وفاة رجل الأعمال الشيخ غانم بن علي آل ثاني

انتقل إلى رحمة الله تعالى الوالد الشيخ غانم بن علي آل ثاني، بأحد مستشفيات العاصمة لندن بالمملكة المتحدة.

ويعتبر الشيخ غانم آل ثاني، من أهم رجال الأعمال في دولة قطر، حيث قام بمشاريع تنموية كبيرة من بينها فنادق ومجمعات تجارية وسكنية وزراعية ومحلات تجارية ووكالات سيارات، كما يعتبر من أكبر ملاك العقارات في الخليج، وله الكثير من الأعمال الخيرية والوقفيات من أهمها وقفية المصاحف التي تعد من أفخم الطبعات في العالم – حسب الموسوعة العربية الرقمية.

وسبق للشيخ غانم آل ثاني تنظيم مسابقات لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، ووصلت ميزانية المسابقة في عام 2015 إلى 5 ملايين ريال.

وتوفي الشيخ غانم بن علي آل ثاني يوم السبت 4 مايو .2024

الشرق القطرية