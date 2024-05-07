الهلال يكسر رقم النصر التاريخي

الهلال السعودي

نجح الهلال في كسر رقم جاره اللدود النصر المتعلق بعدد الأهداف خلال الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش والبرازيلي مالكوم أوليفيرا هدفين ضد أهلي جدة.

وسجل ميتروفيتش هدفا في الدقيقة 52 من المباراة المؤجلة بين الطرفين من الجولة 28، حيث أطلق ضربة رأسية رائعة في شباك السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، قبل أن يضيف مالكوم الهدف الثاني في الدقيقة 89 من مجهود فردي رائع.وأصبح الهلال أول فريق يسجل 91 هدفا في موسم واحد بدوري المحترفين، علما بأنه تفوق على النصر الذي سجل 90 هدفا بعد سداسيته ضد الوحدة يوم السبت الماضي.وستشهد الجولات ال4 المتبقية صراعا شرسا بين الطرفين لإنهاء الموسم بأكبر عدد ممكن من الأهداف.

وتمكن ميتروفيتش من الوصول إلى الهدف 24 هذا الموسم في دوري المحترفين، محتلا المركز الثاني خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر المتصدر بفارق 8 أهداف.

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