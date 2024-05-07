لماذا دائماً نصعد الطائرة من الجهة اليسرى؟

تعرف على سبب وجود السلم في الطائرة على الجهة اليسرى

لطالما نسير بسرعة نحو المطار ونصعد الطائرة دون التفكير ببعض التفاصيل حولنا، ودائما ما نصعد على متن الطائرة على الجانب الأيسر، لكن هل سبق لك أن توقفت لتتساءل لماذا قد يكون ذلك؟

و برز هذا السؤال على وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الموضوع مؤخرًا.

وفقًا للعديد من المستخدمين، فإن تقليد ركوب الطائرات على الجانب الأيسر يعود إلى أيامنا الماضية حيث كنا نجوب العالم على متن السفن العابرة للمحيطات. حسب موقع unilad.

وأوضح الموقع أن هذه التقاليد تعود إلى مسميات قديمة منها “الميمنة” والتي تشير إلى الجانب الأيمن من السفينة التي تنظر إلى مقدمة السفينة، و”ميسرة” التي تشير إلى الجانب الأيسر، وأكمل الموقع وصفه بأن الجهة اليمنى من السفينة كانت تستخدم للتجديف، وهذا يعني أنه كان من الأسهل بالنسبة للجانب الأيسر، جانب “الميناء”، أن يكون الجانب الذي ترسو فيه السفينة، وحيث يتم نزول أي ركاب وتفريغ البضائع.

لهذا السبب بالذات أصبح الجانب الأيسر من السفينة يُعرف باسم جانب “الميسرة”، حيث كان الجانب الذي يلامس الميناء، واستمر هذا التقليد حتى عندما توجهنا إلى السماء عن طريق استخدام الطائرات ولكن بقيت المصطلحات كما هي إلى حد كبير.

وهذا يعني أن الجانب الأيسر من الطائرة يظل هو الجانب الذي يلامس المنفذ. لكن في هذه الحالة، لم يعد الميناء رصيفًا خشبيًا متهالكًا، بل أصبح بدلاً من ذلك جسرًا للمطار أو مجموعة من السلالم على عجلات. ولأننا كنا نصعد دائمًا على السفن من جانب الميناء.

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