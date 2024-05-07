جهاز المخابرات يدفع بطلب مهم لشباب الأبيض

أشاد مدير جهاز المخابرات العامة بولاية شمال كردفان العميد أمن العوض محمد عوض، بدور الذي قامت به مبادرة شباب حول الهجانة في الفترة الماضية من خلال تنفيذ إفطارات الدفاعات المتقدمة ورش تدريب الشباب.

وأكد دعم جهاز المخابرات العامة لجميع الفعاليات الشبابية و المبادرات الوطنية المخلصة والتي تهدف إلى دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وهى تخوض معركة الكرامة.

مطالبا أعضاء المبادرة بعدم الالتفات الى المخذلين والمشككين فى وطنية الشباب ومبادراتهم التى تنطلق بتنسيق محكم مع الجهات الأمنية.

من جانبه قدم رئيس مبادرة شباب حول الهجانة عبدالعظيم صالح، تنويراً مفصلآ عن دور المبادرة واهدافها والبرامج التى نفذتها كما سلم توصيات ورشة رفع الحس الأمني لدى الشباب التي نفذتها المبادرة خلال الاسبوع المنصرم لمدير المخابرات بالولاية. اليوم التالي

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