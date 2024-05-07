بسبب الحمل.. ياسمين عبد العزيز تكشف مفاجأة بشأن أزمتها الصحية الأخيرة

ياسمين عبدالعزيز

حلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس ببرنامجها صاحبة السعادة، والمذاع عبر شاشة قناة DMC، للحديث عن أزمتها الصحية الأخيرة.

وأوضحت ياسمين عبد العزيز، أن تعرضها لوعكة صحية كان بسبب الإنجاب، قائلة: أنا دخلت أعمل العملية عشان أشيل الكياس عشان أحمل، وأول مرة أقول الكلام ده، ودي طبيعتي إني قبل ما أحمل لازم أشيل الكياس، وفي بنتي وابني عملت كدا، وبعد مسلسل اللي ملوش الكبير اتفقت مع العوضي إني أحمل، ودخلت العملية وحصلت غلطة وكنت هموت فيها، وربنا كتبلي عمر جديد.

وشاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز في موسم رمضان 2023، بمسلسل ضرب نار، مع الفنان أحمد العوضي، وضم العمل مجموعة من الفانين، أبرزهم: ماجد المصري، سهير المرشدي، إنتصار، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، مها نصار، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي، وغيرهم، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

القاهرة 24