ديمبلي ومبابي على رأس تشكيل باريس أمام دورتموند

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند، اليوم الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ودفع إنريكي بالثلاثي جونزالو راموس وعثمان ديمبلي وكيليان مبابي، في مقدمة هجوم الفريق الفرنسي، فيما اختار إيدين تريزيتش مدرب دورتموند الاعتماد على الثلاثي كريم أديمي وجادون سانشو ونيكولاس فولكروج في الخط الأمامي.
وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب حديقة الأمراء، قد انتهت بفوز دورتموند، بهدف دون رد.
وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:
باريس: دوناروما – مينديز – بيرالدو – ماركينيوس – حكيمي – فيتينا – إيمري – رويز – ديمبلي – راموس – مبابي.
دورتموند: كوبل – ماتسن – شلوتيربيك – هوميلز – ريرسون – سابيتزر – تشان- براندت – أديمي – فولكروج – سانشو.
ويصطدم الفائز من لقاء باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، بالمتأهل من موقعة ريال مدريد وبايرن ميونخ، في المباراة النهائية.
كورررة
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