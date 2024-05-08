إسرائيل: عملياتنا في رفح لا تخالف معاهدة السلام مع مصر

قال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء، إن العملية العسكرية التي تشنها القوات الإسرائيلية عند معبر رفح لا تؤثر على معاهدة السلام مع مصر.

وأوضح جندلمان في إيجاز خاص بالحرب عبر منصة “إكس”، أن إسرائيل تعي الحساسية المتعلقة بإجراء عمليات عسكرية ضد حماس قرب الحدود المصرية.

كما أضاف المتحدث: “نؤكد أن هذه العملية لا تخالف بنود معاهدة السلام بين البلدين على الإطلاق، بل تأتي في إطار الجهود لضرب الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة على جانبي الحدود”.

وكانت إسرائيل أطلقت عملية عسكرية في رفح مؤخرا، وسيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يفصل قطاع غزة عن مصر.

وذكر أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها العسكرية المركزة ومحدودة النطاق عند معبر رفح، و”ستستمر في ذلك حتى القضاء على حماس واستعادة الرهائن”.

وبشأن مباحثات وقف إطلاق النار التي تجري في القاهرة، أوضح المتحدث أن رئيس الوزراء أوعز للوفد الإسرائيلي بـ”مواصلة الإصرار على الشروط المطلوبة بالإفراج عن الرهائن وضمان أمن إسرائيل”.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية قال المتحدث الإسرائيلي إنه تم فتح معبر كرم أبو سالم من جديد بعد إغلاقه يومين نتيجة لقصف حركة حماس.

كما أكد “إخلاء السكان من رفح لمناطق آمنة في المواصي، التي تم توسيعها لتكون قادرة على تلبية احتياجات النازحين”، وذلك على حد تعبيره.

صحيفة السوداني