وزير الداخلية المكلف يزور الفرقة(19) مشاه بمروي ويشيد بتضحيات جرحى ومصابي معركة الكرامة

جدد اللواء شرطة(م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف حرص واهتمام وزارة الداخلية على دعم وإسناد القوات المسلحة في الخطوط الأمامية في معركتها ضد المليشيا المتمردة بجانب توفير الدعم اللازم من الأدوية والمستلزمات الطبية لجرحى ومصابي معركة الكرامة ولمستشفيات الشرطة والقوات المسلحة بالولايات .

جاء ذلك لدى زيارته الاربعاء في ختام جولته التفقدية للولاية الشمالية قيادة الفرقة(19) مشاه بمروي بحضور اللواء ركن سليمان كمال قائد الفرقة ولجنة أمن محلية مروي ، مشيداً بالتضحيات الكبيرة لمنسوبي الفرقة في صد ودحر المليشيا المتمردة بمطار مروي في ملحمة بطولية رائعة سطرها التاريخ ، مبيناً أن التعاون والتنسيق بين القوات النظامية بالولاية أسهما في الاستقرار والطمأنينة التي يعيشها إنسان الولاية في محلياتها السبع ، داعياً إلى مزيد من إحكام التنسيق وإنفاذ الخطط التي تدفع بالعملية الأمنية وتدحر المليشيا المتمردة التي تلفظ أنفاسها الأخيرة.