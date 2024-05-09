قائد الفرقة الخامسة مشاة الأبيض الھجانة يزور رئاسة شرطة ولاية شمال كردفان

قام اللواء ركن فيصل محمد الحسن صالح إدريس قائد الفرقة الخامسة مشاة بزيارة لرئاسة شرطة الولاية صباح الاربعاء. وكان في استقباله اللواء شرطة د عبد الرحمن عبد الله آدم مدير شرطة ولاية شمال كردفان حيث قدم قائد الفرقة الخامسة واجب العزا ء في شھداء القطاع (٢١) لقوات الاحتياطي المركزي بالولاية الذين استشھدوا في معركة الأمس. وناقش خلال زيارته مع مدير شرطة الولاية التنسيق للسيطرة علي الوضع الأمني بمدينة الابيض والقضاء علي الظواهر السالبة وضبط المتفلتين عبر الاطواف المشتركة والارتكازات حسماً لكافة المهددات الامنية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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