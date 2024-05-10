مجلس التخصصات الطبية يختار مدينة عطبرة لاقامة امتحانات الدكتوراة السريرية للجراحة لاول مرة خارج الخرطوم

كشف دكتور السجاد الطيب عضو مجلس الجراحة بمجلس التخصصات الطبية المشرف على اقامة امتحانات الدكتوراة السريرية للجراحة في مدينة عطبرة كشف (لسونا) أن ترتيباتهم تجري بصورة طيبة لانطلاق امتحانات الدكتوراة السريرية للجراحة بمدينة عطبرة وذلك بعدد من المستشفيات وذلك في إطار المعالجة لطلاب التخصص وتشمل الامتحانات طلاب التخصص من كافة انحاء السودان.

وابان السجاد حوجة المستشفيات للجراحين في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد لتغطية العمل بالمستشفيات واعتبر د. السجاد إختيار مستشفيات مدينة عطبرة مكسب كبير لتكون مستشفيات عطبرة بعد مستشفيات سوبا وابن سينا في اجراء امتحانات التخصص.

سونا