فاجأت المطربة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل جمهورها ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بأغنية جديدة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أعلنت الجبلية دعمها الكامل للجيش من خلال الأغنية التي أصدرتها حديثاً. كما سخرت الفنانة عشة الجبل, من قوات الدعم السريع خلال أغنيتها التي تقول في مطلعها: (قالوا لي الجيش دخلا الدعامة حطب القيامة جاهم بلاء). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الفنانة عشة الجبل تطلق أغنية جديدة تدعم فيها الجيش وتسخر من قوات الدعم السريع: (قالوا لي الجيش دخلا الدعامة حطب القيامة جاهم بلاء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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