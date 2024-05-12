تصدر مقطع فيديو متداول على منصات مواقع التواصل الاجتماعي قائمة المقاطع الأكثر تداولاً ومشاهدة عبر السوشيال ميديا بالسودان.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع سائق شاحنة “دفار” سوداني وهو يقوم بإنقاذ سيارته المحملة بالبضائع.
وكانت الشاحنة المحملة بالبضائع قد تعرضت لحريق هائل وهو ما دفع السائق للتصرف السريع من أجل انقاذ الشاحنة والبضائع قبل أن يتعرضا للدمار نتيجة الحريق.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام السائق الذي وصفه المتابعون بالحريف لقيادة الشاحنة للانقلاب في مغامرة لإخماد النيران بعد سقوط البضائع على الأرض.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بطريقة “حريفة” ومدهشة نالت اعجاب الحاضرين.. سائق سوداني ينقذ شاحنته المحملة بالبضائع ويقودها للانقلاب بعد أن تعرضت لحريق هائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.