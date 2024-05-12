شاهد بالصورة والفيديو.. بطريقة “حريفة” ومدهشة نالت اعجاب الحاضرين.. سائق سوداني ينقذ شاحنته المحملة بالبضائع ويقودها للانقلاب بعد أن تعرضت لحريق هائل

تصدر مقطع فيديو متداول على منصات مواقع التواصل الاجتماعي قائمة المقاطع الأكثر تداولاً ومشاهدة عبر السوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع سائق شاحنة “دفار” سوداني وهو يقوم بإنقاذ سيارته المحملة بالبضائع.

وكانت الشاحنة المحملة بالبضائع قد تعرضت لحريق هائل وهو ما دفع السائق للتصرف السريع من أجل انقاذ الشاحنة والبضائع قبل أن يتعرضا للدمار نتيجة الحريق.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام السائق الذي وصفه المتابعون بالحريف لقيادة الشاحنة للانقلاب في مغامرة لإخماد النيران بعد سقوط البضائع على الأرض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)