ضربات جوية مُوجعة في 5 مناطق بدارفور

الجيش السوداني - طيران حربي نفذ الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، ضربات وصفت بالموجعة لقوات الدعم السريع، المنسحبة من الفاشر بولاية شمال دارفور غربيّ السودان.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن الطيران نفذ ضربات ليلة وصباح اليوم الأحد، في منطقة الكومة وسويلنقا ومعسكر جديد السيل وفي منطقة ضمه، بالقرب من منواشي وطريق الفاشر، نيالا.

ونوهت إلى الضربات أحدثت خسائر كبيرة في صفوف الدعم السرع محققا فيها خسائر كبيرة وانهيار للقوات كبير بشمال دارفور. اليوم التالي

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