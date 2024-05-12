نشر الفنان السوداني الشاب والمثير للجدل سجاد أحمد, مقطع فيديو عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أعلن الفنان الملقب بسجاد بحري, افتخاره بالتطبيل للجيش الذي ظل مسانداً له منذ بداية الحرب.
كما أكد أنه سيتصدى للهجوم على أي جياشي أو مواطن يدعم الجيش مثل الفنانة الشهيرة ندى القلعة التي عرفت بدعمها الكبير للجيش.
وقال سجاد بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (افتخر بالتطبيل للجيش وسأتصدى لكل من يقف ضد ندى القلعة حتى لو كانت هدى عربي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان سجاد بحري يطلق تصريحات نارية: (افتخر بالتطبيل للجيش وسأتصدى لكل من يقف ضد ندى القلعة حتى لو كانت هدى عربي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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