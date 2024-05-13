نشرت صفحات على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنانة الصاعدة رؤى محمد نعيم سعد. وظهرت إبنة الدرامي السوداني الشهير وهي تغني بأحد المسارح خارج السودان بأزياء قصيرة ومثيرة للجدل حسبما كتب المعلقون. وتفاجأت المطربة الشابة أثناء تقديمها وصلة الغنائية من أعلى المسرح بإحدى معجباتها من كبار السن وهي تحاول الصعود والوصول إليها, لتقوم المطربة بمساعدتها وتعانقها بشدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بأزياء قصيرة ومثيرة للجدل.. الفنانة رؤى محمد نعيم تغني بأحد المسارح وتعانق إحدى معجباتها من السيدات كبار السن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.