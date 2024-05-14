عقار يؤكد سعي الحكومة وحرصها على إيصال المساعدات الإنسانية

أكد نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، سعي الحكومة وحرصها على إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وتسهيل عمل الفرق الإغاثية.

وقال سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان، بيير دوربس، انفتاح السودان على كافة المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات فيما يختص بتقديم المساعدات الإنسانية في إطار الرؤية السودانية التي تضمن وتحفظ حقوق الشعب السوداني كاملة.

من جانبه، قدم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنويراً كاملاً حول أنشطة المنظمة وسير العمليات الإنسانية، مشيرًا إلى ضرورة الاتفاق وتكامل الأدوار مع الحكومة في تنفيذ الأنشطة والعمليات الإنسانية.

وأعرب عن شكره وتقديره للحكومة السودانية لاستضافة المنظمة وتعاونها بشأن إيصال المساعدات، مؤكدًا حرص الصليب الأحمر على دعم وحماية ضحايا النزاعات المسلحة.