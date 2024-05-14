قرار بانهاء تكليف مفوض العون الانساني

أصدر عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف قراراً بإنهاء تكليف محمد ادريس الشيخ مفوض مفوضية العون الانساني بالولاية من منصبه وتكليف الدكتور عبد السميع موسي مفوض للعون الإنساني بالولاية

ووجه القرار الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ . اليوم التالي

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