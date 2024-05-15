نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي وزير الطاقة والنفط المكلف

مالك عقار إطّلع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار اير على سير العمل والجهود المبذولة لإصلاح خط الأنابيب الناقل لبترول جمهورية جنوب السودان عبر الأراضي السودانية متعهدا بتذليل كافة العقبات والتحديات الماثلة لإعادة تشغيله في اقرب وقت ممكن.

وتلقى سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم وزير الطاقة والنفط المُكلف دكتور محي الدين نعيم محمد سعيد تنويرا حول سير العمل والخطة التشغيلية لإصلاح الخط الناقل لخام بترول جنوب السودان. من جانبه أكد وزير الطاقة حرص الوزارة وسعيها الجاد لتشغيل الخط وقدم الدعوة لنائب رئيس مجلس السيادة وحكومة جنوب السودان للوقوف على عملية استئناف ضخ النفط قريبا. سونا

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