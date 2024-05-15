تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمتابعات ومشاركات عالية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول شاب سوداني بأحد الشوارع في أوروبا وهو يقوم بإهداء فتاة حساء “وردة” ومعها ورقة.
وتغزل السوداني في الفتاة الحسناء بعبارات رومانسية كتبها على الورقة التي منحها لها مع “الوردة” كنوع من الإعجاب بجمالها.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد تجاوبت الفتاة مع لفتة الشاب السوداني, بعد أن قرأت العبارات المكتوبة على الورقة, لتطلب منه التقاط صورة “سيلفي” معها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني في أوروبا يهدي فتاة حسناء فائقة الجمال “وردة” كتب عليها عبارات غزل رومانسية والحسناء تتجاوب معه بلقطة “سيلفي” وساخرون: (الجنقو مسامير الأرض) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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