نتنياهو يتهم مصر باحتجاز سكان غزة “رهائن” برفضها التعاون

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، من مصر بإعادة فتح معبر رفح الحدودي، معتبرا أن القاهرة تحتجز سكان غزة “رهينة” لرفضها التعاون مع إسرائيل بشأن المعبر الرئيسي للمساعدات.

وتأتي تصريحات نتنياهو غداة اتهام مصر إسرائيل بـ”التنصل” من مسؤوليتها عن الأزمة الإنسانية في غزة.

وأغلق معبر رفح مع مصر والذي يعد البوابة الرئيسية للبضائع والأشخاص الذين يدخلون غزة، منذ أن أعلنت إسرائيل السيطرة عليه في 7 مايو.

ورفضت مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح، خشية أن تكون السيطرة عليه جزءا من خطة نتنياهو لشن هجوم بري واسع النطاق على مدينة رفح التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص نزحوا من مناطق أخرى.

التوصل إلى تفاهم مع مصر

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” الأميركية، قال بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تدعم “تدفق المساعدات الإنسانية بأقصى حد” عبر معبر رفح.

وتابع نتنياهو: “نريد أن نراه مفتوحا”، مضيفا “آمل أن نتمكن من التوصل إلى تفاهم” مع مصر.

وقال إن المعبر كان سيفتح “أمس” لو كان الأمر بيد إسرائيل، مشددا على أن “المشكلة ليست منا، نحن لا نعطل فتح معبر رفح”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي “آمل أن تأخذ مصر في الاعتبار ما أقوله الآن”.

وتابع “لا ينبغي لأحد أن يحتجز السكان الفلسطينيين رهائن بأي شكل من الأشكال، وأنا لا أحتجزهم رهائن. لا أعتقد أنه ينبغي لأحد أن يفعل ذلك”.

مسؤولية إسرائيل

من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، إن سيطرة إسرائيل على المعبر تعرض عمال الإغاثة وسائقي الشاحنات إلى “مخاطر محدقة”.

واعتبر شكري أن “إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا”.

وحذرت الولايات المتحدة، أكبر حلفاء إسرائيل، من شن هجوم على رفح ودعت إلى إعادة فتح المعبر.

وفي هذا الصدد، قال المسؤول الرفيع في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، دان دياكهاوس، إن الولايات المتحدة تطرح وجهة نظرها بشأن معبر رفح في محادثات مع حكومات المنطقة.

وقال للصحافيين إن “الاحتياجات في غزة هائلة لدرجة أننا لا نستطيع تحمل توقف أي معابر عن العمل”.

وأضاف دياكهاوس “إننا نضغط على جميع الأطراف للتوصل إلى نوع من الترتيبات التي يمكن أن تفتح معبر رفح على الفور وتؤدي إلى تدفق المساعدات من مصر”.

سكاي نيوز