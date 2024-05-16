يعد مشروع “قطار حفيت” الذي يربط الإمارات وعُمان من أحدث مشاريع البنية التحتية في المنطقة، إذ يعد أول قطار يربط بين بلدين خليجيين، ويعكس بذلك التزام البلدين بتعزيز التواصل وتحقيق الازدهار المشترك.

وتم الإعلان عن المشروع خلال المنتدى الاستثماري الإماراتي – العماني المشترك الذي عقد بأبوظبي في 23 أبريل الماضي، والذي كان بمنزلة بداية نقطة التحول في زيادة حجم الاستثمارات، ورفع التبادل التجاري بين البلدين.

قطار “حفيت”، بلغت تكلفته نحو 3 مليارات دولار، وهو الأول من نوعه الذي يربط بين بلدين خليجيين، وهو جزء من مشروع القطارات الذي يندرج ضمن رؤية خليجية مشتركة، بدءاً من الإمارات وصولاً إلى عُمان، بحسب وكالة الأنباء الإمارتية وام.

وتهدف شبكة السكك الحديدية الإماراتية – العمانية إلى ربط ميناء صحار العماني بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية في إمارة أبوظبي والتي تربط جميع إمارات الدولة، بحسب تقرير مطول لموقع الخليج أونلاين.

وتتجلى فوائد المشروع البيئية في استخدام وسائل النقل عبر السكك الحديدية، حيث يُعتبر ذلك صديقاً للبيئة بشكل أكبر، من وسائل النقل البري، من حيث الانبعاثات وكفاءة استهلاك الوقود، كما يمكن أن يُسهم استخدام السكك الحديدية في الحد من البصمة الكربونية لقطاع الخدمات اللوجستية، ما يتماشى مع أهداف الاستدامة لكلا البلدين.

وتصل مدة الرحلة الإجمالية بين المدينتين صحار والعين إلى 100 دقيقة، في حين يستغرق الوصول من مدينة صحار إلى العين 47 دقيقة فقط، بينما تبلغ سرعة القطار الخاص بالبضائع 120 كيلومتراً في الساعة، ويمكنه استيعاب حمولة تصل إلى 270 حاوية نمطية.

أما بالنسبة لقطار الركاب، فتصل سرعته إلى نحو 200 كيلومتر في الساعة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية للقطار الواحد ما يصل إلى 400 راكب.

كما تم تصميم القطار بمستوى عالٍ من الكفاءة والأمان، مع اعتماد أحدث التقنيات، وضمن ذلك نظام الإشارات الأوروبي المستوى 2 من “ETCS”، وباستخدام العرض القياسي للسكك الحديدية.

كما يهدف المشروع إلى تسهيل حركة التجارة ورفع كفاءة سلسلة التوريد من خلال ربط الموانئ التجارية بشبكة السكك الحديدية، فضلاً عن تعزيز الترابط التجاري والاجتماعي والخدمات اللوجستية بين البلدين، وتوسيع النشاط الاقتصادي والسياحي.

وسيعمل القطار على ربط المناطق الصناعية الرئيسية والمدن في البلدين، مما يعزز كفاءة وسهولة نقل البضائع عبر البلاد، ومن ثم، ينتج عن ذلك تقليل الاعتماد على النقل البري وتقليل الازدحام على الطرق السريعة، مما يؤدي إلى تقليل حجم الانبعاثات، وفقاً لمركز الاتحاد للأخبار.

الشرق القطرية