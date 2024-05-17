نانسي عجرم تُروج لحفلتها المقبلة

روجت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لحفلتها التي تنوي إحياءها خلال الفترة المقبلة، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ونشرت نانسي، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، صورة للبوستر الدعائي للحفل، وعلقت قائلة: “العد التنازلي بدأ، انضم الي في ماربيلا من أجل ليلة مزهلة من الموسيقى.

وتعيش الفنانة نانسي عجرم حالة من النشاط الفني في الفترة الأخيرة، وذلك بإحيائها العديد من الحفلات الغنائية سواء داخل الوطن العربي أو بجميع أنحاء العالم.

بوابة الأهرام