شاهد.. ظهور مقطع نادر لنجم السوشيال ميديا الراحل جوان الخطيب وهو يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت جميل وطروب

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع صوتي حظي بتفاعل كبير بعد أن قيل أنه نادر ولم ينشر من قبل. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر التسجيل التيك توكر السوداني الراحل “محمد إسماعيل”, الشهير باسم جوان الخطيب وهو يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت جميل وطروب. ووفقاً لما ذكر ناشرو المقطع فإن التسجيل يعود تاريخه قبل 4 سنوات ولم يتم تداوله خلال فترة حياة فقيد السوشيال ميديا. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد تغنى الراحل خلال التسجيل بمدحة “الحفيد” وهي من كلمات الشيخ الشريف محمد الأمين هاشم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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