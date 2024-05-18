تمبور يثمن دور جهاز المخابرات ويرحب بعودة صلاحياته

مصطفى تمبور

رحب القائد مصطفى تمبور رئيس حركة جيش تحرير السودان بعودة صلاحيات جهاز المخابرات العامة حيث تسهم هذه الصلاحيات في الحفاظ علي وحدة السودان ضد الهجمة الشرسة والمخططات التي تخطط لها جهات عدة داخلية وخارجية. وأضاف تمبور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم بفندق البصيري بمدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر تحت عنوان (عودة صلاحيات جهاز المخابرات العامة وأثرها المباشر على استقرار الأوضاع) مشيرا إلى عودة هذه الصلاحيات ستحدث فارق كبير وان الفترة القادمة ستشهد عمل كبير لمحاربة الخونه. وأضاف ان الدولة استشعرت الخطر الذي يواجهه السودان جراء تمرد مليشيات التمرد بدعم من دول في المحيط الإقليمي، مشيرا الى ان عدد كبير من المواد في التعديل الجديد ستحقق الاستقرار وتحارب الفساد، في ظل وضع اقتصادي يتطلب التدخل العاجل لرصد كل التدخلات الخارجية بتعاون مع الداخل وهو أمر مشروع في كل الدول لحفظ السيادة. وأضاف ان الهم الأساسي هو الحفاظ على الوطن من خلال دحر التمرد وبعدها يتم دمج كل القوات داخل الأجهزة الرسمية للدولة، مجددا الدعم الكامل للقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة وكل القوات المشاركة في معركة الكرامة مترحما على شهداء معركة الكرامة متمنيا عاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعودة الآمنة للمختطفين.

سونا