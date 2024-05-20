عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر العطا يستقبل الأستاذ أبو عركي البخيت

إستقبل عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر العطا ، الاستاذ أبو عركي البخيت . مشيداً بصموده طيلة فترة الحرب وصبره على المخاطر والإبتلاءات.

وحيا سيادته، الدور الوطني للفنان ابوعركي البخيت مبيناً أن وجوده وسط المواطنين خلال فترة الحرب ، كان له اثراً طيباً في تخفيف وطأة الحرب عليهم.

مؤكداً أن إنتصار القوات المسلحة جاء بفضل دعوات الشعب السوداني بمختلف مكوناته.

من جانبه، دعا الاستاذ ابوعركي الى ضرورة الإستفادة من تجربة الحرب لبناء الوطن نحو التقدم والإستقرار كما حيا القوات المسلحة على ادوارها المتعاظمة في حرب الكرامة ووقوفها دوما بجانب المواطنين من أجل أمنهم وإستقرارهم. إعلام مجلس السيادة الإنتقالي

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