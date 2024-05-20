في ذكري وفاة سمورة.. 20 ألف دولار من معجب لتذكرة مسرحية سمير غانم

سمير غانم

تحل اليوم ذكري وفاة الفنان القدير سمير غانم ، والذي يعد أحد أعمدة الكوميديا في عالم العربي ، ورمز الضحكة والابتسامة في الفن .

قدم الراحل سمير غانم ما يقرب من 160 فيلما و50 مسرحية و80 عملا دراميا للتلفزيون والإذاعة، بخلاف فوازير رمضان التي قدمها قرابة 10 مرات، سواء كبطل أول في الثمانينيات والتسعينيات أو مع مجموعة من نجوم الكوميديا بالستينيات والسبعينيات.

وضمت قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد والتي صدرت في عام 1996 فيلمين شارك بهما الفنان سمير غانم، هما خلي بالك من زوزو والمذنبون.

تخرج سمير غانم من كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وقد ذيع صيت هذا الفريق الذى أدهش الجميع بتقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها طبيخ الملايكة، روميو وجوليت.

قدم سمير غانم برفقة عضوى ثلاثى أضواء المسرح عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل مع سمير غانم في عدة مسرحيات كان أشهرها المتزوجون، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية أهلا يا دكتور.

مواقف طريفة فى حياة سمير غانم :

كان للفنان سمير غانم مواقف عديدة مع جمهوره خلال عرضه الى مسرحياته ، حيث أكد منتج اغلب اعماله المسرحية أحمد الابيارى انه أثناء عرض احدى مسرحياته فى لبنان فوجىء ان مواطنا غير لبنانى اراد شراء تذاكر الحفل كاملة ليشاهد ممثله المفضل بمفرده ، إلا أن سمير غانم رفض الأمر ، إلا أن هذا المعجب قام بشراء التذكرة ودفع 20 الف دولار ، وحين علم سمير غانم بالأمر طلب هذا المعجب وحاول إعادة الاموال له ، الا انه رفض ،وأ كد انه لا يقوم بشراء تذكرة مسرحية سمير غانم بأقل من هذا المبلغ ، وقام سمير غانم حينها بتوزيع المبلغ على كافة العمال والعاملين بالمسرحية .

صدى البلد