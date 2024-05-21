حركات أثناء القيادة تشير إلى أنك «مختل عقليًّا»

وجدت دراسة حديثة أنَّ الأشخاص الذين عادةً ما يرسلون الرسائل النصيَّة وهم يقودُون سياراتهم يرتبطُون بشكل مثير للقلق بسلوكيَّات الاعتلال النفسيِّ.

ووفقًا للإحصائيَّات الجديدة، التي جاءت من مقابلات مع نحو ألف سائق في ألمانيا (حوالى 73% منهم من النساء)، أقرَّ أكثر من 600 مشارك، أو ما يقارب 61%، باستخدام «إشكالي» لأجهزتهم أثناء القيادة، والذي يُطلق عليه اسم «إدمان الإنترنت»، وفقًا لصحيفة «نيويورك بوست» الأمريكيَّة.

وربط الباحثون مستخدمي الهواتف الذكية، الذين يعانون من «الاستخدام الإشكالي»، بالسلوك المعادي للمجتمع، والخوف من إضاعة الفرصة، وثلاث سمات سلبية تُعرف باسم «الثالوث المظلم»، والتي تشمل النرجسية، والمكيافيلية (المكر والخداع)، والاعتلال النفسي، والتي ربطتها أبحاث منفصلة مؤخرًا بالسائقين الذين يقودُون سيَّارات صاخبة عمدًا.

صحيفة المدينة