أثار الناشط السوداني الشهير صلاح سندالة, غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بعد نشره لمقطع جديد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشر سندالة, مقطع فيديو عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وسجل الناشط الشهير خلال حديثه إشادة كبيرة بالمودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا المثيرة للجدل آية أفرو. وهاجم سنداولة بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين منتقدي أفرو, التي وصفها بالإعلامية وسط غضب جمهور المعلقين. الجمهور وحسب تعليقاته رد بقوة على الناشط المعروف, حيث كتب أحدهم: (أصلاً هي شبهك وأمثالك لا يعرفون الإعلاميات أمثال بنات المغربي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الناشط صلاح سندالة يثير غضب الجمهور بعد تغزله وإشادته بالراقصة آية أفرو ووصفها بالإعلامية وساخرون: (أصلاً هي شبهك وأمثالك لا يعرفون الإعلاميات أمثال بنات المغربي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.