نفذت اللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات وإدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر بالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة محاضرات توعوية بنادييْ التاكا والقاش الرياضييْن تناولت المخدرات وآثارها على المجتمع. وتأتي هذه المحاضرات ضمن جهود إدارة مكافحة المخدرات بالولاية الرامية لرفع الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات وسط المجتمع. العميد شرطة معتصم إبراهيم يعقوب أوضح (للمكتب الصحفي للشرطة) أن تلك المحاضرات التوعوية والإرشادية الخاصة بمكافحة المخدرات والحد منها تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتنفيذاً لتوجيهات مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي تستهدف توعية المجتمع بخطورة وتأثير تلك الآفة على الشباب، مشيداً بالتجاوب والاهتمام الكبيرين اللذين وجدتهما تلك المحاضرات، مما يؤكد سعي الجميع للقضاء على المخدرات التي تستهدف عقول الشباب. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الفرعية بإدارة مكافحة المخدرات تعقد سلسلة من المحاضرات التوعوية بمدينة بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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