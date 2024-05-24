نائب رئيس مجلس السيادة يصل أسمرا

وصل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار اير الجمعة إلى العاصمة الإريترية “أسمرا” في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام للمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني لأريتريا، يرافقه خلال الزيارة وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير حسين الأمين الفاضل. ويجري سيادته خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الإريترى أسياس أفورقي، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتطورات الحرب الدائرة الان وتأثيرها على المحيط الاقليمي والدولي. سونا

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