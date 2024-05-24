أطلقت مجموعة من الإعلاميين والصحفيين السودانيين مبادرة لوقف الحرب وشرعت فعلياً في عقد لقاءات تنوير حول المبادرة التي تمت تسميتها بمبادرة رؤوساء تحرير الصحف السودانية..

لا حجر علي أي مبادرة تدعو لوقف الحرب ومن حق أي مجموعة تكوين المنبر أو الجسم أو اللافتة التي تحمل اسم وعنوان المبادرة.. والمبادرة التي يقودها الأساتذة عثمان ميرغني.. النور أحمد النور.. الهندي عزالدين.. سمية سيد لاتمثل كل رؤوساء تحرير الصحف والمؤسسات الإعلامية السودانية وعليه نرجو من الأساتذة الكرام أصحاب المبادرة سحب اسم رؤوساء تحرير الصحف السودانية من مبادرتهم التي لا تمثل رأي وموقف كل رأي وموقف رؤوساء تحرير المؤسسات الإعلامية لكيفية وقف الحرب التي فرضتها مليشيا التمرد علي الشعب والجيش السوداني..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد