حملات الانتقادات تلاحقها.. هل كيم كاردشيان على وشك فقدان شعبيتها؟

يبدو أن كيم كارداشيان تواجه تحديات في مكانتها كنجمة مؤثرة في صناعة الترفيه، حيث واجهت انتقادات حادة مؤخرًا بسبب “تعزيز معايير الجمال غير الواقعية” خلال عام 2024، وتعرضت أيضًا لانتقادات في Tom Brady’s Netflix Roast.

ظهرت شائعات تشير إلى فقدان كارداشيان لشعبيتها، ولكن خبيرة في علاقات العامة أكدت أن هذا ليس الحال، مشيرة إلى أن “كيم وعائلتها يمثلون ظاهرة ثقافية سائدة”.

وأوضحت المصدرة: “والدها الراحل دافع عن جينيفر لوبيز، وبعد ذلك اشتهرت كيم وأنجبت أطفالًا من كاني ويست، وعلى الرغم من أن هذه الأحداث قد تبدو عادية، إلا أنها تركت بصمتها في عقول الملايين من الأمريكيين الذين يعجبون بعائلة كارداشيان منذ سنوات”.

وفي سياق آخر، تعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان – فى وقت سابق – لرد فعل عنيف بعد إدراج حقيبة unique Hermès على موقع إعادة البيع الخاص بعائلتها،Kardashian Kloset.، وتطالب مؤسسة SKIMS، التي لديها عدد من حقائب Hermès الفريدة في مجموعتها بمبلغ 70 ألف دولار مقابل حقيبة التمساح النادرة ذات اللون الرمادي غير اللامع، والتي تم إدراجها على أنها “في حالة جيدة”.

ومع ذلك، يضيف وصف آخر لحقيبة اليد أن هناك “بعض تغير اللون على المقابض والزوايا السفلية، وخدوش طفيفة على المعدن”، ويحدد الوصف أيضًا أن الحقيبة لا تأتي مع شهادة CITESوهي وثيقة مطلوبة عندما تخطط للسفر بحقيبة وسرعان ما اعترض المعجبون على محاولة الملياردير إعادة بيع حقيبة مستعملة، حيث كتب أحد الأشخاص على موقع Reddit: “هل هذا على محمل الجد”.

وأضاف شخص آخر: “هذا محرج للغاية ما هذه الجرأة في إدراج هذا السعر مع كل تغير اللون في المقابض والتآكل في الزوايا السفلية”، واستمرت التعليقات، حيث كتب مستخدم آخر: “70 ألفًا مقابل حقيبة قذرة”، وفي تعليق آخر “إذا كان لديك 70 ألفًا لتنفقها على حقيبة، فلماذا تريد حقائب كارداشيان المستعملة؟”.

اليوم السابع