” مشاد” تدين إغلاق المليشيا لمصادر المياه بالفاشر وتعتبره إعداماً جماعياً للمدنيين

الفاشر

أدانت منظمة مشاد ما قامت به المليشيا بمدينة الفاشر أمس من إغلاق للمصدر الرئيسي للمياه بالمدينة، واعتبرته انتهاكاً جديداً لحقوق المدنيين بمدينة الفاشر وطريقة غير أخلاقية للضغط على أكثر من مليون مدني للنزوح قسرياً، وذلك كممارسة ممنهجة للقتل المتعمد من خلال حرمان الأطفال والنساء والرجال من المياه، ما يعد انتهاكاً صارخاً يخالف كل قواعد الحرب وحقوق الإنسان.

وحذرت مشاد، مليشيا الدعم السريع من هذه الخطوة التي وثقتها المليشيا عبر فيديو مبثوث يوجه فيه أحد قادة المليشيا “السافنا” بإغلاق مصدر المياه الرئيس، وأعتبرته إعلاناً صريحاً بحربها ضد المدنيين والتي سبقتها بقصف متعمد لمراكز الإيواء ومعسكرات النازحين ومنازل المدنيين، بجانب اتخاذ عملية التجويع بالحصار وقطع طريق القوافل التجارية والمساعدات الإنسانية.

ودعت (مشاد)، المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإدانة الخطوة ومخاطبة المليشيا الإرهابية بعدم محاربة المدنيين العزل وممارسة أساليب التهجير القسري ضدهم واتخاذ خطوات عاجلة لحمايتهم عبر فتح مسارات إنسانية لتوفير المساعدات لإنقاذهم من الحصار والجوع الذي يتربص بهم من كل جانب.

صحيفة السوداني