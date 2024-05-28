نشرت الفنانة السودانية شروق أبو الناس, مقطع فيديو حديثاً عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة شروق, خلال المقطع وهي تحتفل بعيد ميلادها وهي تحمل “التورتة” على يدها. وكتبت الفنانة على المقطع الذي حظي بمشاركات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: (ذكريات مع أسرتي الصغيرة في عيد ميلادي الذي أحب البساطة في الاحتفال به). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة السودانية شروق أبو الناس تحتفل بعيد ميلادها وسط أسرتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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