تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بسخرية وضحكات المتابعين الذين تناقلوه على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شاب سوداني وهو يدعو صديقه لأكل “البيتزا” التي شاهدها الأخير لأول مرة داخل سيارة. واعترض السوداني بسبب دعوته على أكل وجبة غريبة عليه, حيث قال في حديثه: (قايلك عازمنا حاجة سمحة.. دي قراصة عديل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة والفيديو.. شاهد ردة فعل سوداني حاول أكل “البيتزا” لأول مرة في حياته: (دي قراصة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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