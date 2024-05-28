أعاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان نشر مقطع فيديو قديم للمطربتين الشهيرتين حنان بلوبلو, وإنصاف مدني. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن المطربتين ظهرتا في بث مباشر خلال فترة الحظر من جائحة كورونا. https://www.facebook.com/reel/760691832577235 بلوبلو, ومدني, تفاعلتا في الرقص خلال الفيديو الذي أعاد الجمهور نشره مع تعليقات ساخرة: (لمن أمك تحذرك ما تمشي ترقص في العرس وتقوم تستلم الساحة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي يسخر من رقصات الفنانتين حنان بلوبلو وإنصاف مدني: (لمن أمك تحذرك ما تمشي ترقص في العرس وتقوم تستلم الساحة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.