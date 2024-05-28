تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية بعد نشره على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع احتفال أهالي منطقة “الحوشاب” القريبة من منطقة الجيلي بمدينة بحري بعودة التيار الكهربائي للمنطقة. أهالي المنطقة احتفلوا بطريقة هستيرية بعد الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي لفترة تجاوزت الأربعة أشهر, حيث قاموا بتوزيع الحلوى احتفالاً بعودة الكهرباء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهد فرحة المواطنين بإحدى المناطق المجاورة للجيلي بعودة التيار الكهربائي بعد انقطاع دام لأشهر طويلة والأهالي يوزعون الحلوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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