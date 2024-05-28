اكتمال الاستعدادت لامتحان الشهادة الابتدائية باسوان

قال السفير عبدالقادر عبد الله القنصل العام لجمهورية السودان بمحافظات جنوب جمهورية مصران الاستعدادت قد اكتملت بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة بالبلدين لاقامة امتحان الشهادة الابتدائية(ولاية نهر النيل) من مركز اسوان وابان عبدالقادر في تصريحه (لسونا) بان الامتحانات قد وصلت لمحافظه اسوان الى جانب ارقام الجلوس وان كافة الترتيبات قد تمت لانطلاق الامتحانات يوم السبت الموافق الاول من يونيو من الشهر القادم . واعرب عن تمنياته بالتوفيق والسداد للجالسين للامتحانات داخل وخارج السودان. سونا

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