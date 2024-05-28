القوة المشتركة تفتح بلوفات مياه الفاشر التي أغلقتها المليشيا

نجحت القوة المشتركة اليوم، في فتح بلوفات مياه الفاشر في خزان قولو الذي تعتمد عليه الفاشر، وهو المصدر المياه الوحيد، حيث قامت مليشيا الدعم السريع؛ بإغلاقها حتى يصيب المدينة العطش ويتم تهجير السكان. صحيفة السوداني

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