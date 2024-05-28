وجه والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة مجموعة العمل في جمع الدانات والأجسام الغريبة والمتفجرة بوضع برنامج شامل لإكمال هذه المهمة تمهيداً للعودة الآمنة للمواطنين وطالب الوالي خلال اجتماعه اليوم مع العميد خالد حمدان مدير المركز القومي لإزالة الالغام والمقدم جمال البشرى رئيس الفرق الميدانية لاعمال الازالة والجمع طالب بضرورة اعلان اصحاب المنازل المغلقة بمنطقة امدرمان القديمة من ودنوباوي والعمدة شمالا وحتى بانت جنوبا بضرورة السماح للفرق الميدانية بالدخول للمنازل ومراجعتها كما طالب بتوجيه فريق خاص لمراجعة مقابر أحمد شرفي حتى لا يتعرض المشيعين للموتي لاي مخاطر خلال بحثهم عن المواقع الخالية لاجراء عملية الدفن.

من جهته قال العميد خالد أنهم يعملون عبر (7) فرق ميدانية أكملت مراجعة الشوارع الرئيسية في أغلب الاحياء وبدأنا مراجعة المنازل وتبقت المنازل

وأضاف أننا نسعى لتكوين منظمة وطنية للتعامل مع المنظمات الأجنبية في هذا المجال. إعلام ولاية الخرطوم

كانت هذه تفاصيل خبر والي الخرطوم يوجه بوضع برنامج شامل لإكمال مهمة ازالة الدانات المتفجرة بمنطقة أمدرمان القديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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