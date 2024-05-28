رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يلتقي وفد المقاومة الشعبية بولاية سنار

التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان ، اليوم بمدينة بورتسودان ، وفد المقاومة الشعبية بولاية سنار .

حيث تطرق اللقاء لدور المقاومة الشعبية ومساندتها ودعمها للقوات المسلحة للذود عن الوطن وترابه ضد المليشيا الإرهابية المتمردة.

من جانبه قال التوم هجو عضو الوفد في تصريح صحفي أن اللقاء يأتى في إطار اللقاءات الداعمة للقوات المسلحة حيث تطرق إلى مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية.

و بشر التوم مواطني الولاية بأن النصر سيكون قريباً، داعياً المزارعين إلى القيام بالتحضيرات الجيدة للموسم الزراعي.

وقال شوقي مصطفى شوقي عضو الوفد في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق إلى مجمل الأوضاع الأمنية والتحديات التي تواجه الولاية، لافتاً إلى أن رئيس مجلس السيادة ثمن دعم ووقوف المقاومة الشعبية وكافة قطاعات الشعب السوداني وإسنادها للقوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة لردع المليشيا المتمردة الإرهابية.

وجدد شوقي وقوف المقاومة الشعبية بالولاية مع القوات المسلحة ومساندتهم لها في معركة العزة و الكرامة ضد المليشيا المتمردة دفاعاً عن الأرض والعرض لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والقضاء على المليشيا الإرهابية التي ارتكبت العديد من الفظائع والجرائم ضد المواطنين وتخريب وتدمير البنيات التحتية للدولة.

إعلام مجلس السيادة الإنتقالي