شاهد بالصور.. الفنانة إيمان الشريف تغني في جنوب السودان وتشيد بأهالي جوبا

نشرت الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف, صور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المطربة الشهيرة خلال الصور وهي وسط معجباتها من دولة جنوب السودان, التي أحيت فيها حفلاً ساهراً. وكتبت الشريف على الصور التي قامت بنشرها: (جوبا أجمل مدينة محبتي الخالصه وكل التقدير والمحبه والاحترام لي اهلنا في جوبا.. دمتم ودامت أفراحكم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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